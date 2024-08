D'Angelo Harrison indica la via per Treviso: "Obiettivo playoff"

BASKET

La guardia di Vitucci parla della crescita della Nutribullet in una LBA che ha "cambiato il proprio livello" in termini di competitività

© IPA Tra le pagine del Corriere del Veneto e quelle dei quotidiani che seguono più da vicino le vicende della Nutribullet Treviso, degne di nota sono le parole di D'Angelo Harrison al termine della prima settimana di ritiro. Il 31enne di Anchorage, alla seconda stagione di stanza al Palaverde, si è soffermato sia su un roster rinnovato molto meno di altri in LBA e sugli obiettivi stagionali della squadra di Vitucci.

QUESTIONE DI AMALGAMA

"Di solito quando si inizia una nuova annata, è necessario del tempo per conoscere i compagni e il loro modo di giocare. Noi in buona parte ci conosciamo già e conosciamo anche i ragazzi nuovi. Ky (Bowman, nda) e io abbiamo già giocato un'intera stagione con Bruno (Mascolo, nda). Dunque possiamo saltare quel capitolo: l'amalgama c'è già, e questo è un aspetto fondamentale che si potrà vedere già nelle preseason e ci tornerà utile in stagione per costruire i giusti equilibri".

VOLTI NUOVI

"Bruno Mascolo è stato un grande acquisto, così come Valerio Mazzola, un veterano che conosco bene per averci giocato contro nelle ultime stagioni. Aspettiamo arrivi Alston. E poi c'è JP Macura: è la nostra gemma nascosta. Quando ho sentito del suo ingaggio, quasi non ci credevo, potrà darci un grande contributo. Sono tutti giocatori che avrebbero potuto firmare letteralmente per qualsiasi squadra in questa lega".

STATO DI SALUTE

"Sono finalmente in salute. Due anni fa sono stato operato al tendine d'Achille, l'anno scorso ho recuperato, ma non ero veramente me stesso. Verso la fine della stagione ho dimostrato cosa posso fare e cosa posso dare. Finalmente questa estate non ho dovuto fare riabilitazione: potersi allenarsi e non dover fare riabilitazione fa una grande differenza per un atleta. Sono tornato in una forma migliore e sono entusiasta di essere qui".

OBIETTIVO PLAYOFF

Il mio obiettivo sono sempre i playoff. O meglio, l'obiettivo è cercare di vincere più partite rispetto a quelle perse: superare il 50% vittorie, in questo campionato, è quasi sempre garanzia di un posto ai playoff. Il livello di questo campionato si è incredibilmente alzato. La Serie A è sempre stato un buon campionato, ma credo che ultimamente abbia cambiato il proprio livello. Quindi dobbiamo fare in modo di iniziare bene, non come la scorsa stagione: se avessimo vinto solo due o tre partite su nove, sarebbe stata una stagione del tutto diversa. Lo sappiamo e dunque non vogliamo ripetere quell'avvio, anche se, come ho detto, poi nella seconda parte abbiamo fatto molto bene".