Bentornata Cantù, 4 anni dopo è di nuovo Serie A

Se un paio di vittorie al PalaDozza (Udine e Cividale in Coppa Italia) avevano rappresentato il picco più alto della stagione, un paio di sconfitte contro la Fortitudo Bologna nello stesso palazzo hanno rischiato di terminare sul nascere la cavalcata in post season: dalla vittoria in gara-5 sulla Effe di Attilio Caja, il percorso ai playoff di Cantù è stato netto (3-0 a Rieti in semifinale, 3-0 a Rimini in finale). Torneranno i derby con l'Olimpia Milano, con Varese, con Cremona, con Brescia: in una Serie A sempre più lombarda, una piazza storica come Cantù non poteva più mancare.