Nba, Oklahoma batte Indiana e si riprende il fattore campo: le Finals sono sul 2-2

Secondo colpo di scena delle Nba Finals: Indiana aveva subito ribaltato il fattore campo in gara 1 vincendo 111-110 all'ultimo secondo grazie ad Haliburton, ma adesso la serie torna in parità (2-2) e il vantaggio è di nuovo tra le mani di Okc, che si prende per 111-104 la seconda sfida a Indianapolis. I detentori della Western Conference erano obbligati a vincere per non finire sotto 3-1, ribaltato solo una volta nella storia quando c'era da vincere l'Anello. Così, i Thunder si impongono al termine di una gara molto equilibrata in cui i Pacers fanno meglio nei primi tre parziali (35-34 il primo, 25-23 il secondo e 27-23 il terzo). A rivelarsi decisivo, allora, è l'ultimo periodo: 31-17 in favore di Gilgeous-Alexander e compagni, con il canadese che chiude con 35 punti e il 50% dal campo con 10 liberi, mentre sono 27 per Jalen Williams. Fondamentale Caruso dalla panchina: chiude a quota 20 e con +14 di plus/minus.