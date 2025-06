Momo Faye si ritira dall'NBA Draft, futuro in Eurolega o NCAA?

Come confermato da Sigma Sports a ESPN, il lungo della UNAHOTELS Reggio Emilia ha ritirato il proprio nome tra quelli eleggibili al Draft 2025, in programma tra una decina di giorni a New York. La decisione del senegalese potrebbe portare a 3 scenari alternativi: una firma in Eurolega (Paris Basketball, anche grazie all'arrivo di coach Tabellini, ha mostrato forte interesse), un passaggio collegiale in NCAA, un accordo con una franchigia NBA esterno alle dinamiche e agli obblighi contrattuali che scatterebbero in caso di selezione al primo o secondo giro del Draft - passaggio tramite Summer League o G League.