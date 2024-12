Basket Serie A: Trapani vince anche a Pistoia, Tortona ko con Treviso

ESTRA PISTOIA-TRAPANI SHARK 88-94

Quinta vittoria di fila per Trapani, che espugna anche Pistoia 94-88. Nel corso del primo quarto le due squadre si studiano un po’, con la sfida che rimane in equilibrio. I toscani danno l’impressione di essere in serata, mettendo il muso avanti sul 22-21. Nel secondo periodo sale però in cattedra per gli ospiti Robinson: super parziale e 50-35 all’intervallo. Gli Shark arrivano anche a sfiorare i venti punti di divario dopo l’intervallo, ma a metà terzo quarto la musica cambia: Forrest e Silins portano l’Estra prima sul -9 (69-60) a un solo quarto dalla fine, poi al -1 a meno di cinque minuti dal termine. Nel momento più decisivo sale in cattedra per i siciliani Galloway, che chiude a 21 punti spingendo i suoi al successo finale. Ottavo successo per Trapani, il quinto di fila. Settimo ko per Pistoia, al netto di sole tre vittorie.