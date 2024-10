Galbiati: "Treviso ha talento, ma vogliamo continuare a stupire"

"Noi dobbiamo cambiare, fa parte del nostro DNA, di quello che l'Aquila Basket vuole fare, perché dobbiamo prendere giocatori in rampa di lancio e lanciarli a un livello più alto per fargli guadagnare di più, è uno degli obiettivi personali per i giocatori. Poi vogliamo sorprendere. Abbiamo firmato giocatori interessanti e con grandi prospettive, dobbiamo svilupparli. Abbiamo fatto una buona preseason nonostante i problemi fisici che ci hanno colpito. Non siamo mai stati tutti dall’inizio dell’anno, non è stato semplice, ma i ragazzi sono un bel gruppo: stanno bene insieme, hanno voglia di lavorare e abbiamo fatto una buona partenza. Siamo stati anche fortunati nello sfruttare i problemi fisici che ha avuto Venezia, però si va comunque in campo 5 contro 5. Dobbiamo continuare a lavorare, a stare insieme e a crescere, di squadra e individualmente".