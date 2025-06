La Nuova di Venezia e Mestre specifica addirittura la firma già avvenuta su un contratto pluriennale: in attesa dell'ufficialità, la Reyer si prepara così a riabbracciare un De Nicolao, dopo le 7 stagioni vissute in Laguna dal fratello maggiore Andrea (2017-2024). Per gli ingressi delle guardie straniere (Bowman e Simpson), invece, si attendono sviluppi nei prossimi giorni.