Treviso ha trovato il suo faro: Mascolo gioca da leader vero

Tante giocate in entrambe le metà campo - rimbalzi offensivi, sfondamenti subiti, una parola di sostegno ai compagni dopo un errore pesante - da far pensare che, più dell'aggiunta di 2 punti alla classifica di Treviso, Mascolo volesse impedire che li conquistasse Pistoia. Col minutaggio più consistente della carriera in Serie A (28.2' di media, solo nelle 3 partite di Coppa Italia 2021/22, persa con Tortona in finale con l'Olimpia Milano, Mascolo era stato impiegato altrettanto da coach Ramondino), Mascolo è risultato decisivo già in 2 delle 3 vittorie consecutive (Scafati, Napoli e Pistoia) che hanno rilanciato le ambizioni playoff (e Final 8 di Coppa Italia di metà febbraio a Torino) della squadra di Vitucci. Dopo i 23 punti in 29' contro Scafati, sempre al Palaverde, ecco i pesantissimi 19 in 33' con Pistoia: nonostante Treviso sembri a volte la prima a rendere dura la propria stessa vita, la Nutribullet sta trovando il Bruno Mascolo più continuo e solido di sempre.