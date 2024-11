Treviso, senza Harrison ci pensa Ky Bowman

In stagione, il prodotto di Boston College si era già esibito in una performance balistica d'élite, ma il 5/8 della Unipol Arena non era bastato per avere la meglio della Virtus Bologna. Alla prima volta in carriera in LBA con 6 triple realizzate, invece, è corrisposta un'affermazione fondamentale, che riporta Treviso a una sola lunghezza dal treno Playoff/accesso alle Final 8 di Coppa Italia.