Basket, finale Scudetto Serie A: Bologna si prende gara-1 contro Brescia

Bologna alza il livello anche senza Clyburn e Polonara e si prende gara-1 nella finale contro Brescia. Nel corso del primo tempo la sfida è equilibrata e accesa, con Ndour e Bilan che fanno la differenza sotto canestro per gli ospiti. Shengelia tiene la Virtus a contatto, sotto solo di tre punti alla prima pausa breve. Il secondo periodo il georgiano è una furia per le V-nere: 21 punti totali nel corso del primo tempo con zero errori al tiro. Dowe dalla panchina spinge comunque la Germani avanti, sul 45-41 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Poeta prova ad infilare un altro break, ma Morgan e ancora un super Shengelia rispediscono al mittente i tentativi di fuga. I lombardi continuano a condurre, sul 67-63 a seicento secondi dal termine. A inizio ultimo quarto arriva il primo soprasso emiliano, con il match che resta in bilico. Cordinier alza il livello anche difensivo nel finale, Shengelia è una sentenza e Morgan non sbaglia la tripla decisiva per la vittoria. Bologna vince gara-1 e si porta avanti nella serie, gara-2 in programma sabato 14 sempre alla Segafredo Arena.