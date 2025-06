Cantù, Brienza: "Serie A? Squadra di sacrifici e duro lavoro"

Sulle pagine dedicate al basket da Corriere dello Sport e Tuttosport, il coach della neopromossa Acqua San Bernardo ha raccontato le emozioni di un percorso piena di gioia: "Magari impresa è troppo, è stata sicuramente una cavalcata difficile, durata 10 mesi. Come in tutti i grandi giri, anche noi abbiamo avuto momenti di stanchezza, le gambe che non andavano, siamo stati bravi a restare sempre sul pezzo, con fortuna e bravura siamo riusciti a essere la miglior versione di noi stessi nel momento decisivo. Come scindere tifo e lavoro? Cercando di vivere questa avventura solo come una grande chance professionale. Abito ormai da anni a Milano: la sera staccavo, tornavo in famiglia e se volevo andare a mangiarmi una pizza non trovavo tifosi che mi facevano domande. A Cantù vivono però ancora i miei genitori e i miei amici: quando vado a trovarli, e accompagno mia mamma a fare la spesa, non è semplicissimo. Il 2025/26 in LBA? Cantù è la città dei falegnami, che lavorano piegati con il loro DNA fatto di sacrifici e duro lavoro. Così dovrà essere la nostra squadra. Nel maggio del 2026 sarà pronto il nuovo Pianella, dobbiamo giocarci la stagione successiva avendo ancora la squadra in Serie A. A tutti i costi”