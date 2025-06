Toko magico: primo mattone Virtus per la finale

Ettore Messina, coach dell'EA7 Emporio Armani Milano, non ha mostrato troppa disperazione al termine della gara-1 di semifinale playoff di LBA 2025: "Abbiamo giocato una partita di alto livello". Questo, in Italia, è quasi sempre sufficiente all'Olimpia. "Abbiamo giocato una partita di alto livello contro una squadra di alto livello", le sue parole conclusive: anche in questo caso, contro un gruppo come quello della Virtus Segafredo Bologna, spesso basta. Quando però si aggiunge a tutto questo anche Toko Shengelia, ecco che il risultato può cambiare.