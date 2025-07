Basket, a Milano arriva Cancar: "Sogno hall of fame dell'Olimpia"

Vlatko Cancar vuole scrivere il suo nome nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano. L'ala slovena, 28 anni, ha firmato un contratto di due anni con l'EA7, come comunicato dal club. "Voglio ringraziare l'Olimpia per avermi dato l'opportunità di unirmi ad una squadra così ricca di storia e tradizione - le sue prime parole -. Sono felice di indossare la maglia dell'Olimpia: cercherò di essere degno di rappresentare questo club e la città di Milano. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra, lavorare duro e fare tutti i sacrifici necessari per ottenere risultati speciali sognando - per quanto difficile - di vedere un giorno il mio nome sul muro della Hall of Fame dell'Olimpia". Cancar, campione europeo con la Slovenia nel 2017 e campione Nba con i Denver Nuggets nel 2023, nelle ultime stagioni ha giocato solo 13 partite a causa di gravi infortuni al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato) e caviglia.