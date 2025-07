Basket, Trento: Manuel Bertoni nuovo allenatore Academy U17 e 19

Manuel Bertoni affiancherà Vasco Pais alla guida del programma Under 17 e 19 di Dolomiti Energia Trentino. Bertoni, 24enne di Fano, ha iniziato la sua carriera da allenatore a Senigallia, dove è cresciuto cestisticamente. "Manuel ci ha impressionato dal primo colloquio per la sua capacità di comunicare energia emotiva e competenza tecnica - ha detto Marco Crespi, direttore della Academy -. Il suo percorso di studi universitari e la sua laboriosa curiosità nel mondo del basket ci hanno fatto pensare che averlo in Aquila possa dare più continuità al nostro percorso".