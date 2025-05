Milano, Messina: "Purtroppo abbiamo sofferto troppo a rimbalzo"

Ettore Messina dopo la Gara 1 che ha visto Bologna vincere su Milano per 68-67: "Ovviamente come tutti si aspettavano una partita molto combattuta, difficile per entrambe le squadre. Molto fisica. Decisa su due/tre possessi alla fine. Credo che abbiamo fatto una buona partita, molte buone soluzioni in attacco dove abbiamo sbagliato forse qualche tiro aperto di troppo. Abbiamo difeso nel complesso bene, purtroppo abbiamo sofferto troppo a rimbalzo e questo ha deciso la partita. Ci sono tante cose positive, sia noi che loro, che si possono fare tanto meglio. Ma nel complesso credo che entrambe siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Ognuno cercherà di fare qualche piccola cosa diversa. Credo che entrambi abbiamo subito qualche penetrazione di troppo. Ma ripeto: se facciamo i due tiri liberi o prendiamo quell'ultimo rimbalzo in mezzo al traffico, staremo parlando di un'altra cosa. Ci sono state molte cose positive. Abbiamo perso sul campo della squadra più forte del campionato in questo momento per quello che ha detto la stagione regolare, di un punto dopo essere stati molti minuti avanti. E giocando un ultimo possesso non pulito come avremmo voluto. C'è una partita tra 48 ore, cercheremo di farla un po' meglio. Abbiamo giocato una partita di alto livello contro una squadra di alto livello".