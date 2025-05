Nuova Eurolega, stagione infinita: quasi 100 gare per Milano e Bologna

Manca ancora la lista ufficiale delle 20 squadre che parteciperanno alla prossima edizione di Eurolega. La votazione degli shareholders della giornata di ieri ha concordato almeno il numero delle future partecipanti: non mancherà di sicuro l'EA7 Emporio Armani Milano, molto probabile ci sia anche la Virtus Segafredo Bologna, in odore di licenza triennale come Stella Rossa, Partizan Belgrado e un altro paio di new entry.