LeDay indossa l'elmetto: "Olimpia, serve la mentalità del guerriero"

Adesso c'è un'altra sfida con la Virtus: in gara-1 si affronteranno per la settima volta in stagione. "Ogni partita è stata differente, ci sono stati cambi di organico, giocatori che entravano e uscivano, tanti infortuni. Anche adesso noi saremo privi di Hosh Nebo, l'unica cosa che sappiamo è che sarà una sfida molto dura, con un'avversaria di Eurolega: dovremo essere resilienti e stare assieme, qualsiasi difficoltà si presenti. Sono molto forti nel post-up, il gioco spalle a canestro, non solo con Shengelia e Clyburn, ma anche con le guardie, come Hackett. In quella situazione muovono la palla molto bene e nascono anche molti palloni in uscita per i loro tiratori da 3 come Belinelli e Taylor. Dovremo essere pronti a sostenere sfide molto fisiche, ma anche tatticamente complicate".