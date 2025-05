Shengelia e quei 3 minuti contro Venezia consegnati alla storia

L'obiettivo di Toko era quello di regalarsi il confronto, costasse quel che sarebbe costato, con Mirotic e la sua EA7 Emporio Armani Milano: il trasferimento ormai accertato di Niko al Monaco e il contratto di Toko in scadenza con la Virtus rendono l'ipotesi di non vedere nessuno di questi due fuoriclasse sui parquet di LBA nella prossima stagione più che probabile. Per l'ultima volta in Italia, quindi, sarà Shengelia vs Mirotic; per l'ennesima stagione, la 5° di fila, sarà Bologna vs Milano in una serie playoff (al via da sabato 31 maggio, ore 19, Segafredo Arena). Chissà se staremmo dicendo lo stesso senza quei 3'37" di Toko Shengelia contro Venezia.