Basket, play-off Serie A: Bologna piega Milano in gara-1 delle semifinali

Fa valere il fattore campo Bologna, che in gara-1 delle semifinali play-off regola Milano 68-67. Intensità alta fin dal primo quarto, dove i padroni di casa riescono a mettere il muso in avanti: il lavoro sui due lati di Hackett e i canestri di Clyburn permettono alla Virtus di condurre alla prima pausa breve, sul 17-13. L’Armani reagisce nel periodo successivo, sfruttando principalmente i punti dalla panchina. Hackett va in crisi di falli e le V-nere perdono qualche possesso di troppo, con i biancorossi che sorpassano e volano sul 33-30 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio continua a regnare sovrano, con la Segafredo che si aggrappa alle percentuali di Shengelia che migliorano. Le triple del georgiano spingono gli emiliani ancora una volta avanti, sul 52-51 a seicento secondi dal termine. Gli uomini di Ivanovic perdono ancora qualche palla di troppo nell’ultimo periodo, con l’EA7 che invece si scioglie in attacco. La squadra di Messina nell’ultimo minuto sembra avere la partita in mano, ma LeDay fa 0-2 ai liberi che portano all’ennesimo contro-sorpasso dei bianconeri targato Shengelia. A sette secondi dalla fine Milano costruisce il tiro per Mirotic, ma l’ex Barcellona fallisce la tripla della vittoria. Vince Bologna e vola sull’1-0, gara-2 in programma lunedì 02 giugno sempre alla Segafredo Arena.