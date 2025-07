Shai Gilgeous-Alexander sarà l'atleta di copertina di Nba 2K26

Oggi 2K ha annunciato che Shai Gilgeous-Alexander, playmaker degli Oklahoma City Thunder, tre volte All-Star, MVP KIA della stagione 2024-25 e MVP delle Finals NBA, sarà l’atleta di copertina dell’NBA 2K26 Standard Edition. Angel Reese, ala dei Chicago Sky, All-Star WNBA AT&T, membro del 2024 All-Rookie Team e campionessa NCAA, sarà sulla copertina dell’NBA® 2K26 WNBA Edition, un’esclusiva fisica disponibile negli Stati Uniti. Carmelo Anthony, membro della Classe 2025 della Naismith Basketball Hall of Fame, 10 volte All-Star NBA, tre volte medaglia d’oro olimpica e incluso nel Team del 75º anniversario della NBA, sarà protagonista dell’NBA 2K26 Superstar Edition. Per un periodo limitato, Gilgeous-Alexander, Reese e Anthony condivideranno anche la copertina della NBA® 2K26 Leave No Doubt Edition. NBA 2K26 sarà disponibile dal 5 settembre 2025 su PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’accesso anticipato inizierà una settimana prima, venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18:00, per i giocatori su PS5, Xbox Series X|S e PC che acquisteranno la Superstar Edition o la Leave No Doubt Edition in edizione limitata.