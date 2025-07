Basket: Italia in finale a Euro U20, Serbia battuta

Così coach Alessandro Rossi: "Penso che la squadra sia andata oltre ogni ostacolo. Gara di grande attenzione e lucidità contro una squadra forte. Sofferto tantissimo in area ma abbiamo trovato la forza per difendere di squadra. Adesso proviamo a fare ultimo passo consapevoli che sarà difficile recuperare le energie. Complimenti a questi ragazzi perchè incarnano esattamente lo spirito che anche la Federazione vuole. Sono un esempio per tutto il movimento". L'Italia torna dunque a giocarsi una Medaglia d'Oro all'Europeo Under 20 dopo l'edizione del 2013, disputata a Tallinn (Estonia), e conclusa sul gradino più alto del podio dalla squadra allenata da coach Sacripanti. In precedenza, solo nel 2011 gli Azzurri erano arrivati in finale: a Bilbao prevalse la Spagna di Mirotic contro i classe 1991 e 1992 guidati in campo, tra gli altri, da Nicolò Melli, Alessandro Gentile, Michele Vitali, Riccardo Moraschini e Achille Polonara. Dopo la grande rimonta contro Israele nei Quarti di finale, gli Azzurri di coach Rossi partono subito col piede sull'acceleratore. Nei primi 10 minuti sono 27 i punti messi a segno. La Serbia fatica ed è costretta a rincorrere. Più equilibrata la seconda frazione, con l'Italia che comunque mantiene il vantaggio acquisito. Anzichè lucrare, l'Italia sfodera un terzo quarto di grande sostanza. Ad inizio ultima frazione il divario arriva fino a 19 punti (67-48) ma la Serbia rientra di prepotenza e spaventa gli Azzurri fino al -4. La posta in palio è troppo alta e col coltello tra i denti l'Italia difende il fortino e raggiunge una meritatissima finale. Miglior marcatore Francesco Ferrari con 21 punti. Dietro di lui Leonardo Marangon con 18 ed Elisee Assui con 17. In doppia cifra anche Trucchetti con 10.