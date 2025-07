Polonara: "Tornare a casa è stato bellissimo, ho parlato con la moglie di Mihajlovic"

A pochi giorni dal termine del primo ciclo di chemioterapia, Achille Polonara è tornato a parlare rilasciando un'intervista a Corriere.it. L'ala della Virtus Bologna ha raccontato il racconto a casa a Valencia dopo due mesi di ospedale: "Da quando venerdì ho lasciato l’ospedale va tutto meglio, sento di avere molta forza. Il video con i bimbi è nato in modo molto spontaneo. Erika mi ha detto: aspetta a uscire dalla macchina. Li sono visti piombarmi addosso, che emozione dopo un mese e mezzo che non li vedevo. La mattina successiva, svegliarsi nel lettone è stato bellissimo. Hanno sfrattato mia moglie Erika perché volevano dormire insieme al papà. A loro non avevamo nemmeno detto che ero in ospedale, mia suocera è venuta qui a darci una mano quando Erika sta con me. Sono piccoli, Achille jr ha tre anni, Vitoria ne compirà cinque a novembre. Lei ha già capito che c’è qualcosa che non va…".