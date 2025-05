Bologna, Ivanovic: "Importante essere pronti a una gara del genere"

Così Dusko Ivanovic dopo la vittoria di Bologna su Milano: "La cosa più importante è essere pronti a una partita del genere, a cinque partite del genere, con energia, pazienza. Akele? In generale la nostra difesa è stata buona, abbiamo fatto anche abbastanza bene a rimbalzo e tutti hanno messo in campo il massimo. Akele ha giocato bene, Momo anche, Will, Toko, Daniel, Pajo ha sbagliato quel tiro ma questa è una squadra. La difesa di Milano è stata di alto livello e questa è una delle ragioni per cui abbiamo perso palloni ma soprattutto, come dico sempre, la pazienza a volte è mancata".