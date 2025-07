Basket, ecco il calendario della Serie A 2025/2026

La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals Unipol tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia è in programma per il turno del 21 dicembre 2025 alla 12/a giornata alla Segafredo Arena mentre il ritorno al PalaLeonessa A2A si disputerà l'8 febbraio 2026. Le sfide in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest'anno in Eurolega, Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, si disputeranno domenica 14 dicembre 2025 (11° turno) all'Unipol Forum di Assago e domenica 15 marzo 2026 (22° turno) alla Segafredo Arena di Bologna. Mercoledì 5 novembre è in programma invece un turno infrasettimanale mentre durante il periodo natalizio la Serie A Unipol scenderà in campo con due turni: domenica 21 e domenica 28 dicembre. La Virtus Olidata Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al turno in programma il 7 dicembre contro la Bertram Derthona Tortona quando farà rientro alla Segafredo Arena. Anche Milano dovrà far fronte alla indisponibilità del suo campo principale, Unipol Forum, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026: in queste settimane la sede delle sue partite casalinghe sarà l'Allianz Cloud. Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.