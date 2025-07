Nba, Luka Doncic e la rivoluzione negli allenamenti: "Come Jordan e Kobe"

Luka Doncic 2.0, una nuova era per il fenomeno sloveno dei Los Angeles Lakers. Così la rivista Men's Health ha rivelato il dietro le quinte negli allenamenti e nella preparazione del 26enne ex Dallas e Real Madrid, in ritiro in Croazia con i suoi preparatori atletici personali e in cerca di riscatto dopo una stagione in Nba deludente sia a livello personale che si squadra. Anche perchè l'Europeo di basket si avvicina, manca appena un mese e l'oro è un obbiettivo concreto.