Olimpia, attacco atomico: nona partita con almeno 100 punti

L'Olimpia è la miglior squadra d'Italia per percentuale al tiro (57% da 2, 41% da 3 e 82% ai liberi, in vetta in ogni singola graduatoria) ed efficienza offensiva - solo Brescia avvicina i 124.1 punti ogni 100 possessi prodotti da Milano, via Hack-a-Stat. Shavon Shields e Armoni Brooks sono i migliori tiratori di Serie A dietro la linea dei 3 punti (54.4% per l'ex Houston, Toronto e Brooklyn, 49.1% per il co-capitano biancorosso), protagonisti con un 8/12 combinato anche contro Varese.