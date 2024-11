MILANO, MESSINA: "GRANDISSIMA VITTORIA. LEDAY È IL NOSTRO DRAYMOND GREEN"

Al termine della gara di Eurolega vinta con il Real Madrid, Ettore Messina ha espresso la sua felicità. "Bellissima vittoria. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, abbia giocato bene in difesa e in attacco e abbia festeggiato nel miglior modo possibile la Night of ChachoCi siamo aiutati in difesa e abbiamo tolto i canestri facili al Real Madrid, una squadra di grande ritmo di solito e di gioco molto valido in campo aperto. Siamo riusciti a limitare quello, siamo riusciti a prendere rimbalzi, facendo bene con attenzione il taglia fuori tutti quanti. E questo ci ha molto aiutato. Così come il fatto che in attacco abbiamo continuato a muovere la palla senza fermarci alla prima possibilità di tiro e di solito quando tieni gli avversari a difendere per una ventina di secondi è difficile che si possa che si distendere in campo aperto. L’attacco influenza la difesa e la difesa influenza l'attacco. Oggi siamo riusciti ad avere la partita completa sui due dati del campo. LeDay? Scherzando gli diciamo che è il nostro Draymond Green. Mannion ha giocato una buona partita sui due lati del campo".