LeDay onnipotente, spirito Olimpia: Milano torna a sognare

La speranza l'ha data in primis Zach LeDay, in una serata senza precedenti. "M-V-P, M-V-P, M-V-P", ha cantato il Forum, come fatto solo con Mike James e Chacho Rodriguez nella storia recente: 33 punti (7/10 da 2, 5/7 da 3, 4/4 ai liberi), 8 rimbalzi, 1 assist e 6 falli subiti, 39 di valutazione in 32'43" sul parquet. Coi problemi alla spalla evidentemente superati - li aveva ancora a Istanbul: lo staff medico dell'Olimpia aveva consigliato di tenerlo a riposo, ma LeDay ha deciso di stare al fianco dei compagni in una disfatta annunciata -, l'americano è andato addirittura oltre all'intensità difensiva e alla leadership comunicativa, fondamentali per far entrare in partita anche la maggioranza biancorossa di un Unipol Forum riempito da una bella fetta di greci.