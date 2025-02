Basket, Serie A: Brescia cade sul parquet di Napoli

NAPOLIBASKET-GERMANI BRESCIA 90-85

Colpaccio in chiave salvezza di Napoli, che si impone 90-85 contro Brescia. In avvio gli ospiti partono bene, ma Pangos e Totè spingono la squadra di Valli al vantaggio: parziale di 9-0 e 27-23 al termine del primo periodo. I partenopei sfruttano anche il talento di Pullen dalla panchina, ma i lombardi non mollano: contro-parziale di 10-0 per riportare la sfida in parità all’intervallo, sul 44-44. Dopo la pausa lunga i ritmi e le percentuali calano leggermente, ma l’equilibrio continua a regnare sovrano: 63-63 a seicento secondi dalla fine del match. Le due squadre tornano ad alzare le percentuali nel periodo decisivo: Rivers è una furia per gli ospiti, ma Zubcic, Pangos (22 punti nel match) e Totè non sbagliano praticamente mai. È proprio il lungo ex Pesaro a fare la differenza nel finale, con i suoi 22 punti totali. Vince Napoli e registra la quinta vittoria. Stesso numero ma di sconfitte per Brescia, che rischia di perdere il treno delle prime della classe.