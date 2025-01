Milano, Messina: "Squadra depressa, pensa che la stagione sia finita"

Il coach dell'EA7 ha commentato la batosta subita in Eurolega a Istanbul con l'Anadolou Efes. "Noi siamo un team che non ha tanta fortuna quest’anno. Vedo una squadra molto depressa, che ha visto tanti infortuni e ora è piatta, depressa, pensa che la stagione sia finita. Il mio lavoro è far capire che non esiste un mago che possa colmare le assenze, dobbiamo farlo noi stessi. Se si molla, perché sei triste e depresso, non ti aiuti. È una reazione umana. Dobbiamo far recuperare fiducia a uomini che nonostante tutto hanno fatto ottime cose quest’anno".