Il futuro di Eurolega tra NBA, espansione a 20 squadre e... le big del calcio

Le più interessate all'ipotesi sono chiaramente squadre come la Virtus Bologna: prive di licenza pluriennale, queste sono costrette ad accedere ai playoff come unica garanzia di partecipare anche all'edizione successiva, pur potendo contare sull'invito da parte delle 13 organizzazioni fondatrici in base a logiche tanto di pallacanestro quanto economiche (Monaco, Stella Rossa, Partizan, Paris Basketball, ALBA Berlino). Alla finestra anche i club coi maggiori investimenti in EuroCup, con un passato recente in Eurolega (Valencia), quelli col potenziale per sostenere i costi della competizione (Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalem) e ovviamente il Dubai BC di Abi Abass, strategicamente ideale per assicurare una presenza di EuroLeague negli Emirati Arabi Uniti più costante di un "semplice" weekend di fine maggio in concomitanza con le Final 4.