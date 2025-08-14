Logo SportMediaset
L'Italbasket vince ancora: battuta 84-72 l'Argentina

A Bologna è spettacolo degli uomini di Pozzecco, bene Fontecchio e Spagnolo. Debutto per Thompson

14 Ago 2025 - 22:15
© X Italbasket

© X Italbasket

L'Italbasket vince la sua quarta amichevole consecutiva a due settimane dal debutto agli Europei con la Grecia. Al PalaDozza di Bologna, la formazione di Pozzecco si impone 84-72 sull'Argentina accelerando nel terzo quarto (27-18 di parziale dopo il 40-33 dell'intervallo lungo). Da segnalare ancora gli ottimi Fontecchio e Spagnolo, ma la scena se la prende anche il naturalizzato Darius Thompson che debutta ufficialmente con la Nazionale.

Prosegue la marcia trionfale dell'Italia verso gli Europei: battuta anche la Lettonia

E sono quattro. Tra due settimane, l'Italbasket inizierà la sua avventura all'Europeo con il debutto contro la Grecia, ma in attesa della sfida agli ellenici la Nazionale di Pozzecco dà spettacolo e dopo il trionfo nella Trentino Cup e la vittoria con la Lettonia, gli azzurri piegano pure l'Argentina. Tanti gli aspetti positivi: Spagnolo e Fontecchio sono già in forma europea, mentre dopo la presenza, seppur in tribuna, contro i baltici ecco il debutto di Darius Thompson, che ci mette anche la sua con uno dei canestri che permettono all'Italia (15-9) di condurre la gara. All'intervallo è 40-33 in favore dei padroni di casa, ma è nella ripresa che arriva l'accelerata definitiva: 27-18 di parziale e +19 di massimo vantaggio con uno scatenato Matteo Spagnolo, che domina insieme a Simone Fontecchio. L'Argentina riesce soltanto a ridurre il distacco in alcune occasioni con dei mini parziali, ma i sudamericani arrivano massimo al -10 (75-65) nel finale. Non cambia la sostanza e i liberi di Spissu sono gli ultimi punti degli azzurri: finisce 84-72 e l'Italia manda un segnale a tutt'Europa in vista della manifestazione che, per Pozzecco, inizierà il prossimo 28 agosto.

