L'Italbasket vince ancora: battuta 84-72 l'Argentina

E sono quattro. Tra due settimane, l'Italbasket inizierà la sua avventura all'Europeo con il debutto contro la Grecia, ma in attesa della sfida agli ellenici la Nazionale di Pozzecco dà spettacolo e dopo il trionfo nella Trentino Cup e la vittoria con la Lettonia, gli azzurri piegano pure l'Argentina. Tanti gli aspetti positivi: Spagnolo e Fontecchio sono già in forma europea, mentre dopo la presenza, seppur in tribuna, contro i baltici ecco il debutto di Darius Thompson, che ci mette anche la sua con uno dei canestri che permettono all'Italia (15-9) di condurre la gara. All'intervallo è 40-33 in favore dei padroni di casa, ma è nella ripresa che arriva l'accelerata definitiva: 27-18 di parziale e +19 di massimo vantaggio con uno scatenato Matteo Spagnolo, che domina insieme a Simone Fontecchio. L'Argentina riesce soltanto a ridurre il distacco in alcune occasioni con dei mini parziali, ma i sudamericani arrivano massimo al -10 (75-65) nel finale. Non cambia la sostanza e i liberi di Spissu sono gli ultimi punti degli azzurri: finisce 84-72 e l'Italia manda un segnale a tutt'Europa in vista della manifestazione che, per Pozzecco, inizierà il prossimo 28 agosto.