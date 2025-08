Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico

La prima edizione della 'Riccione Basket Cup 2025', in programma dal 22 al 23 agosto, sarebbe dovuta essere un quadrangolare con in campo quattro formazioni di spicco della Serie A2: Vl Pesaro, Fortitudo Bologna, Pallacanestro Forlì 2015 e Cividale Basket. Nella città romagnola, invece, si giocherà un triangolare: come riportato sulla propria pagina Facebook dalla Dolphins Riccione, la società organizzatrice dell'evento "la Pallacanestro Forlì 2015 è stata esclusa dal torneo su suggerimento della Questura di Rimini per ragioni di ordine pubblico, e la formula cambierà" vedendo in campo le sole Pesaro, Bologna e Cividale. Lo scorso maggio gara tre e gara quattro della semifinale dei playoffs di basket di serie A2 tra la squadra di Forlì e quella di Rimini erano state giocate a porte chiuse dopo gli scontri avvenuti tra tifosi delle due compagni romagnole prima di gara due andata in scena a Rimini.