Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26

Mauro Villa farà parte del roster della Pallacanestro Varese per la stagione 2025-2026. Il giocatore argentino ma di formazione italiana classe 2004, già protagonista nelle ultime stagioni con la maglia di Varese Basketball, sarà il quinto italiano del gruppo e andrà così a completare il parco giocatori tricolore a disposizione di coach Kastritis e del suo staff. "Siamo molto contenti che Mauro torni a disposizione dopo l'infortunio subìto nella scorsa stagione. Gli auguriamo di rimanere in salute e di essere pronto a lavorare duro il più possibile - ha dichiarato Giannis Kastritis, allenatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese - Può sicuramente aiutarci tanto con l'energia e lo spirito positivo che porta quotidianamente in allenamento. Insieme a tutti i nostri giovani ragazzi ha la possibilità di continuare a migliorare giorno dopo giorno e di risultare un elemento importante per la cultura che vogliamo costruire per la prossima stagione come gruppo". "Siamo contenti di annunciare la firma di Mauro Villa. Negli ultimi anni è cresciuto tanto come giocatore ed abbiamo osservato i suoi progressi ed i suoi miglioramenti partita dopo partita e allenamento dopo allenamento - ha evidenziato Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Pallacanestro Varese - La scorsa stagione è stato una pedina fondamentale della nostra squadra in Serie B prima dell'infortunio, da cui ha recuperato completamente. Ha dimostrato un livello di fisicità, attenzione e cura che ci fa credere che questo passo con lui sia quello giusto".