Brescia continua a stupire con nuovi record: il volo continua

Non solo la valutazione, come record societario: la vittoria a Varese ha portato con sé anche la miglior prestazione realizzativa in trasferta di sempre, lo scarto positivo più ampio mai maturato (+41) e il primato per gli assist (33). Non solo valutazione di squadra, d'altro canto, come miglior risultato della carriera: Miro Bilan, contro un sistema difensivo privo di raddoppi in situazioni di post e di aiuti profondi in caso di taglio a canestro dopo un blocco, ha chiuso il sabato sera varesino con 27 punti (12/15 da 2) e 16 rimbalzi, ottenendo il career high di 48 di valutazione.