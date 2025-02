Milano, Fioretti: "Vogliamo confermare la prova difensiva contro il Panathinaikos"

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Il nostro obiettivo è confermare la prova difensiva fornita giovedì scorso contro il Panathinaikos. Sappiamo che quando si affronta Varese è importante obbligarli a lavorare in difesa per costruirsi buoni tiri e di conseguenza limitare il loro gioco in campo aperto. Questo, insieme ad una buona difesa di uno contro uno, sarà fondamentale per conquistare un derby che come abbiamo visto altre volte non è mai banale”.