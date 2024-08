Milano, Shields e Ricci nominati capitani dell'Olimpia

BASKET

L’ala danese e l’ex virtussino condivideranno la fascia ereditata da Nicolò Melli. La gioia dei due: “Un onore e un piacere”

© IPA Ultima in ordine di tempo tra tutte le società di LBA, anche l'Olimpia Milano ha designato i propri capitani: a dividersi virtualmente la fascia nel 2024/25 saranno Shavon Shields e Giampaolo Ricci. Il primo è biancorosso dall'estate 2020, il secondo dallo stesso periodo dal 2021. Al sito ufficiale biancorosso, ecco le prime parole da capitani dei due eredi di Nicolò Melli.

SHAVON SHIELDS

"Diventare il Capitano di un club come l’Olimpia Milano è un grande onore, esserlo assieme a Pippo Ricci è un piacere. Spero e cercherò di essere un Capitano di cui il club e i suoi tifosi possano essere orgogliosi. Sono entusiasta di lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e di cominciare la stagione con questo gruppo di ragazzi".

GIAMPAOLO RICCI

"Considero questo ruolo di capitano un grande riconoscimento del quale vado estremamente orgoglioso; soprattutto sono felice di condividerlo con un amico, un leader e un campione come Shavon Shields. Avverto anche un grande senso di responsabilità nel ricevere il testimone da chi negli anni mi ha preceduto scrivendo la storia del club. Continuerò a dare il massimo per questa maglia, per questa tifoseria e per essere all’altezza dei capitani storici dell’Olimpia onorando il compito che mi è stato affidato".