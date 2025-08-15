Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania

Nella semifinale dell'Europeo Under 16 di basket in corso a Tbilisi l'Italia è sconfitta dalla Lituania per 91-81. Partita che prende subito la strada dei baltici, avanti di 18 punti nella fase centrale dell'incontro. Gli Azzurri non ci stanno, e in una giornata con tante difficoltà realizzative, tornano con un gran cuore fino a toccare il -1 (79-80). Miglior marcatore Azzurro è stato Mattia Sguazzin con 14 punti (anche 8 rimbalzi). Doppia cifra anche per Leonardo Nicolodi (11), Simone Ventura (11), Farid Campaore (11) e Mario Machetti (10). Non si ferma qui il cammino della squadra di coach Mangone. Dopo aver battuto in sequenza Romania, Grecia, Germania e Francia nei Quarti, e con già il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo anno in tasca, l'Italia giocherà domani, 16 agosto (ore 16.30 in Italia) per il Bronzo europeo. Di fronte la Slovenia, sconfitta in Semifinale dalla Serbia per 80-58. A giocarsi il titolo europeo saranno Lituania e Serbia (ore 19 in Italia). "Complimenti alla Lituania. Oggi si è dimostrata più pronta - ha dichiarato coach Mangone - Noi siamo entrati contratti, non abbiamo messo la solita intensità difensiva e abbiamo pagato questo aspetto contro una squadra che invece è subito stata a proprio agio nella gara. Abbiamo sempre rincorso, prima dal -18, poi -16. E siamo arrivati a un punto di svantaggio. Per questo siamo stati bravi. Ci è mancata l'ultima zampata per andare sopra. Sarebbe stata un'altra impresa. Domani c'è una partita che vale una Medaglia, l'affronteremo con tutte le nostre qualità".