Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania

15 Ago 2025 - 21:49

Nella semifinale dell'Europeo Under 16 di basket in corso a Tbilisi l'Italia è sconfitta dalla Lituania per 91-81. Partita che prende subito la strada dei baltici, avanti di 18 punti nella fase centrale dell'incontro. Gli Azzurri non ci stanno, e in una giornata con tante difficoltà realizzative, tornano con un gran cuore fino a toccare il -1 (79-80). Miglior marcatore Azzurro è stato Mattia Sguazzin con 14 punti (anche 8 rimbalzi). Doppia cifra anche per Leonardo Nicolodi (11), Simone Ventura (11), Farid Campaore (11) e Mario Machetti (10). Non si ferma qui il cammino della squadra di coach Mangone. Dopo aver battuto in sequenza Romania, Grecia, Germania e Francia nei Quarti, e con già il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo anno in tasca, l'Italia giocherà domani, 16 agosto (ore 16.30 in Italia) per il Bronzo europeo. Di fronte la Slovenia, sconfitta in Semifinale dalla Serbia per 80-58. A giocarsi il titolo europeo saranno Lituania e Serbia (ore 19 in Italia). "Complimenti alla Lituania. Oggi si è dimostrata più pronta - ha dichiarato coach Mangone - Noi siamo entrati contratti, non abbiamo messo la solita intensità difensiva e abbiamo pagato questo aspetto contro una squadra che invece è subito stata a proprio agio nella gara. Abbiamo sempre rincorso, prima dal -18, poi -16. E siamo arrivati a un punto di svantaggio. Per questo siamo stati bravi. Ci è mancata l'ultima zampata per andare sopra. Sarebbe stata un'altra impresa. Domani c'è una partita che vale una Medaglia, l'affronteremo con tutte le nostre qualità".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

01:31
Super Sinner a Cincinnati

Super Sinner a Cincinnati

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:00
Tennis, Cincinnati: Sabalenka ko con la Rybakina nei quarti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
21:37
Tennis, Wta Cincinnati: Swiatek batte Kalinskaya e va in semifinale
20:15
Tennis, Atp Cincinnati: Musetti-Sonego vanno in semifinale di doppio
20:06
Tennis, Paolini verso match con Gauff: "La chiave sarà servire bene"