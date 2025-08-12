Logo SportMediaset
IL PRIMO TITOLO

Splendido Gallinari, campione e MVP delle finali a Porto Rico: adesso la Nazionale

L'azzurro chiude la serie delle finals con una media di 24,5 punti, 6,5 rimbalzi e 4 assist conquistando il titolo di MVP 

12 Ago 2025 - 13:11

Mvp delle finals e campione di Portorico: Danilo Gallinari è tornato. Il campione italiano, 37 anni compiuti tre giorni fa, ha portato i Vaqueros de Bayamom al successo del campionato dell'arcipelago caraibico regalandosi anche il primo titolo in carriera. Un successo che arriva dopo le prestigiose esperienze in Nba con New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks.

Gianmarco Pozzecco

Doppia sorpresa Italia verso gli Europei: Pozzecco chiama DiVincenzo e Polonara

Davanti a 11.500 tifosi al Coliseo Rubén Rodriguez, i Vaqueros di Gallinari hanno battuto in finale i Ponce Lions per 82-68 in gara 5, chiudendo così la serie sul 4-1. Nell'ultima gara Gallinari ha messo a referto 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, divenendo il miglior realizzatore della partita. Da qui anche il titolo di Mvp delle finali (24,5 punti, 6,5 rimbalzi e 4 assist di media). L'italiano ha battuto la concorrenza di un altro giocatore Nba: JaVale McGee, sempre dei Vaqueros, che ha chiuso le finals con una media di 17,8 punti e 8 rimbalzi.

Un buon segno per il coach dell'Italia, Gianmarco Pozzecco, che ha convocato l'ala per gli Europei: il primo impegno degli azzurri sarà il 28 agosto contro la Grecia a Limassol, in Cipro. A causa delle finali c'era il rischio di arrivare troppo a ridosso rispetto all'inizio dell'Europeo, pericolo fortunatamente scampato grazie alla netta vittoria dei Vaqueros. Nei prossimi giorni, l'azzurro sarà a disposizione della Nazionale, pronto a stupire tutti ancora una volta. 

Eleonora Boi e il morso dello squalo: "Il giorno più brutto della mia vita, ma io e il mio bimbo stiamo bene"

Gallinari ha iniziato la propria carriera in Italia con l'Olimpia Milano per poi cercare gloria e fortuna in Nba. La prima chiamata è stata dei Knicks per poi girovagare per altre franchigie: una carriera condizionata da una serie di infortuni che ne hanno pregiudicato l'esplosione. Nei giorni scorsi Gallinari era tornato alla ribalta mediatica per il rocambolesco infortunio subito dalla moglie: la donna, Eleonora Boi, incinta del loro terzo figlio, era stata attaccata da uno squalo in mare proprio a Portorico fortunatamente senza subire conseguenze gravi. Per questo motivo Gallinari aveva saltato gara 1 delle finals.

