Splendido Gallinari, campione e MVP delle finali a Porto Rico: adesso la Nazionale

Davanti a 11.500 tifosi al Coliseo Rubén Rodriguez, i Vaqueros di Gallinari hanno battuto in finale i Ponce Lions per 82-68 in gara 5, chiudendo così la serie sul 4-1. Nell'ultima gara Gallinari ha messo a referto 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, divenendo il miglior realizzatore della partita. Da qui anche il titolo di Mvp delle finali (24,5 punti, 6,5 rimbalzi e 4 assist di media). L'italiano ha battuto la concorrenza di un altro giocatore Nba: JaVale McGee, sempre dei Vaqueros, che ha chiuso le finals con una media di 17,8 punti e 8 rimbalzi.