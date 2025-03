Ivanovic vicino al rinnovo, Clyburn al rientro: Virtus, puoi gioire

La notizia più confortante, soprattutto per la stabilità e la garanzia di un minimo di progettualità oltre lo scadere di questa stagione - i giocatori con contratto per la prossima annata sono 8: mancano comunque all'appello Cordinier, Belinelli, Shegelia, Clyburn e Polonara... -, è però arrivata insieme all'edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano, informando che "a Ivanovic va bene continuare con la Virtus e alla Virtus con Ivanovic", riporta che è stato trovato un accordo di massima per la conferma di Dusko anche per il 2025/26, a prescindere dai risultati ottenuti in questa annata. Se, al momento della firma a dicembre 2024, il rinnovo annuale di contratto sarebbe scattato automaticamente in caso di vittoria dello scudetto, i dialoghi tra Obrad Fimic (Altisport, agenzia che cura gli interessi del coach montenegrino) e la dirigenza virtussina starebbero per eliminare la clausola. La proposta, concordata col trio Zanetti-Comellini-Ronci, è a un "OK" di Carlo Gherardi dall'essere finalizzata: contratto tra i €400k e i €500k annui e la prospettiva di non ripetere il lavoro di "rattoppi su un organico di costruzione disomogenea" richiesto in questa stagione.