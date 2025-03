Isaïa Cordinier MVP del 21° turno di LBA

23 punti, 7 assist, 5 rimbalzi e 29 di valutazione; massimi in carriera in Serie A per punti e assistenze; canestri decisivi nel primo e nell'ultimo quarto nella sfida che valeva l'aggancio alla vetta contro Trento. Non potevano esserci alternative alla nomina di Isaïa Cordinier come miglior giocatore dell'ultima giornata di Serie A. La guardia francese della Virtus Segafredo Bologna fa seguito all'MVP del Round 17 di Eurolega, sempre di questa stagione (24 punti, 6 rimbalzi e 7 assist nella vittoria casalinga col Barcellona).