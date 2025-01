Virtus Bologna, una repubblica fondata sul... Pajolismo

Riuscire a mantenere così alta l'efficacia di rendimento, per di più a sole 48 ore dai quasi 26' giocati in Eurolega col Panathinaikos, non è per nulla banale. Disturbare ogni singolo possesso delle guardie reggiane, facendo uscire mentalmente dalla gara un candidato MVP di LBA come Cassius Winston (4 punti, 0/6 al tiro e 2 assist) e gettandosi a terra su ogni palla vagante - tutti e 4 i recuperi sono arrivati in tuffo! -, è nella natura di Pajo. È il motivo per cui questa è la 10ª stagione a Bologna nonostante debba compiere ancora 26 anni: le serate con continuità al tiro, seppur in costante crescita, rappresentano ancora un'eccezione - quest'anno lo sono state con Scafati e Sassari in Serie A, oppure a Baskonia nell'esordio di coach Ivanovic in Eurolega.