"Here we not go", la Virtus Bologna scherza sull'arrivo di Diouf all'Inter

Il club emiliano ha ripostato su X la notizia dell'arrivo del centrocampista francese con una foto del cestista Mouhamet Diouf

21 Ago 2025 - 16:08
"Here we not go". Inizia così il tweet scherzoso della Virtus Bologna citando il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Il club emiliano ha giocato sull'arrivo all'Inter del centrocampista Andy Diouf, al fine di evitare confusioni con il cestista Mouhamet Diouf

La Virtus Bologna ha ripostato un tweet riguardante l'approdo del calciatore francese aggiungendoci la foto dell'ala grande della Nazionale e spiegando come non vi siano parentele. "Ci dispiace ma (the real) Diouf non è in vendita!". 

