Spissu e l'omaggio a Polonara: agli Europei indosserà il numero 33

Bellissimo gesto da parte del play azzurro, che ha voluto portare con sé agli Europei l'amico 

21 Ago 2025 - 15:56
© Getty Images

© Getty Images

Marco Spissu omaggia Achille Polonara. In occasione del Torneo dell’Acropoli (questa sera alle 19 il match tra Italia e Lettonia), il playmaker della Nazionale indosserà la maglia Azzurra numero 33, precedentemente indossata da Achille Polonara, assente a causa della leucemia. Amici sin dai tempi della Dinamo Sassari, tant'è che i due vengono chiamati dai tifosi Gaspare e Orazio. Spissu abbandona così il suo storico numero "0", per indossare e portare con sé anche agli Europei l'ala della Virtus Bologna. Un bel gesto che ha già fatto il giro dei social, ennesima conferma della compattezza e dell'armonia che si è creata all'interno del gruppo di Pozzecco.  

