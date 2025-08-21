Spissu e l'omaggio a Polonara: agli Europei indosserà il numero 33

Marco Spissu omaggia Achille Polonara. In occasione del Torneo dell’Acropoli (questa sera alle 19 il match tra Italia e Lettonia), il playmaker della Nazionale indosserà la maglia Azzurra numero 33, precedentemente indossata da Achille Polonara, assente a causa della leucemia. Amici sin dai tempi della Dinamo Sassari, tant'è che i due vengono chiamati dai tifosi Gaspare e Orazio. Spissu abbandona così il suo storico numero "0", per indossare e portare con sé anche agli Europei l'ala della Virtus Bologna. Un bel gesto che ha già fatto il giro dei social, ennesima conferma della compattezza e dell'armonia che si è creata all'interno del gruppo di Pozzecco.

