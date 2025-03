NBA-FIBA-Eurolega, ci siamo: marzo è il mese della verità

Segnali più confortanti, in tal senso, arrivano considerando la controparte a stelle e strisce: "Ponte tra FIBA e NBA? Per me è importante, molto importante. Siamo incoraggiati a continuare il dialogo. Settimana prossima c'è una riunione del Comitato Esecutivo FIBA, poi ci sarà il Board of Governors NBA. Se tutti e tre avremo luce verde, parleremo. Le cose importanti per me sono due. Primo: NBA che vede opportunità in Europa ci deve far pensare "Perché noi non l'abbiamo colto?". Secondo: la credibilità che hanno FIBA e FIBA Europe. Il vice commissioner NBA (Mark Tatum) è parte del board FIBA e ha visto come lavoriamo. I campionati nazionali e la Nazionale sono necessari. Le leghe locali sono quelle che ti fanno vivere, come mangiare in casa. Senza campionati nazionali non c'è nulla. Marzo sarà un mese molto importante per il futuro".