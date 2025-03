Virtus, viaggio a casa Banchi. Ivanovic: "Daremo minuti a chi gioca poco"

Per la Virtus Bologna le ultime sette giornate della regular season di Eurolega saranno importanti test contro squadre di alto livello, con la testa libera da obblighi di classifica e con la possibilità di far crescere la condizione di chi ha fin qui avuto un chilometraggio limitato. Lo ha confermato coach Dusko Ivanovic, alla vigilia della sfida contro l'Efes (stasera alle 18:30): “Spero che la gara di Istanbul possa aiutarci a migliorare e a dare minuti a quei giocatori che normalmente non giocano tanto. Tuttavia, come in ogni partita, il nostro obiettivo rimane sempre quello di provare a vincere”.