Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Basket, Torneo Acropolis: l’Italia cade in rimonta contro la Grecia

Secondo ko consecutivo per i ragazzi di Pozzecco: i padroni di casa si impongono 76-74

22 Ago 2025 - 21:07
© instagram

© instagram

Altra sconfitta per l’Italia nell’ultimo test prima degli Europei di basket 2025: gli azzurri vanno ko ad Atene contro la Grecia 76-74 nel Torneo Acropolis. I ragazzi di Pozzecco giocano un buon primo tempo, arrivando sul 40-30 all’intervallo trascinati da Fontecchio. Il secondo tempo è appannaggio degli ellenici, che ribaltano il risultato ed evitano il rientro azzurro. Le due squadre si incontreranno di nuovo al debutto di Eurobasket a Cipro.

Dopo il ko contro la Lettonia di coach Banchi, l’Italia esce sconfitta anche dal confronto con la Grecia nel Torneo Acropolis di Atene. Pozzecco tiene a riposo Gallinari, mentre Spanoulis lascia in panchina Giannis Antetokounmpo e Sloukas. Nel primo periodo Fontecchio inizia a scaldare la mano, con gli azzurri che mettono il muso avanti sul 20-16. Kostas Antetokounmpo tiene a galla gli ellenici e spinge al riavvicinamento, ma le triple di Pajola e i canestri di Niang permettono all’Italia di tornare a spingere: il tiro da tre di Fontecchio a fine primo tempo vale la prima doppia cifra di vantaggio azzurra, sul 40-30.

Dopo l’intervallo gli uomini di Spanoulis scendono in campo con maggiore intensità, con le percentuali dell’Italbasket che invece scendono: Dorsey e Kalaitzakis spingono gli ellenici prima al pareggio e poi al sorpasso, con la terza sirena che suona sul 57-52 in favore dei padroni di casa. La Grecia tenta l’affondo finale nel quarto periodo, ma le due triple consecutive di Pajola e Spissu tengono l’Italia in vita. Sul rettilineo decisivo i padroni di casa non sbagliano dalla lunetta, respingendo tutti i tentativi azzurri di contro-rimonta. Vince la Grecia 76-74, con le due formazioni che si incontreranno nuovamente il 28 agosto per il debutto del gruppo C di Eurobasket a Cipro.

basket
italia
grecia
torneo acropoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

I più visti di Basket

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

L'Italia crolla contro la Lettonia, il cammino verso gli Europei parte in salita

Final Eight, Marigona incanta Torino

Gallinari saluta Belinelli: "Insieme tanti momenti che non dimenticherò mai, hai fatto la storia"

Sassari riabbraccia Polonara: "Crediamo fermamente nel suo recupero". "Onorato di tornare a casa"

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico