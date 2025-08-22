Basket, Torneo Acropolis: l’Italia cade in rimonta contro la Grecia

Secondo ko consecutivo per i ragazzi di Pozzecco: i padroni di casa si impongono 76-74
Altra sconfitta per l’Italia nell’ultimo test prima degli Europei di basket 2025: gli azzurri vanno ko ad Atene contro la Grecia 76-74 nel Torneo Acropolis. I ragazzi di Pozzecco giocano un buon primo tempo, arrivando sul 40-30 all’intervallo trascinati da Fontecchio. Il secondo tempo è appannaggio degli ellenici, che ribaltano il risultato ed evitano il rientro azzurro. Le due squadre si incontreranno di nuovo al debutto di Eurobasket a Cipro.
Dopo il ko contro la Lettonia di coach Banchi, l’Italia esce sconfitta anche dal confronto con la Grecia nel Torneo Acropolis di Atene. Pozzecco tiene a riposo Gallinari, mentre Spanoulis lascia in panchina Giannis Antetokounmpo e Sloukas. Nel primo periodo Fontecchio inizia a scaldare la mano, con gli azzurri che mettono il muso avanti sul 20-16. Kostas Antetokounmpo tiene a galla gli ellenici e spinge al riavvicinamento, ma le triple di Pajola e i canestri di Niang permettono all’Italia di tornare a spingere: il tiro da tre di Fontecchio a fine primo tempo vale la prima doppia cifra di vantaggio azzurra, sul 40-30.
Dopo l’intervallo gli uomini di Spanoulis scendono in campo con maggiore intensità, con le percentuali dell’Italbasket che invece scendono: Dorsey e Kalaitzakis spingono gli ellenici prima al pareggio e poi al sorpasso, con la terza sirena che suona sul 57-52 in favore dei padroni di casa. La Grecia tenta l’affondo finale nel quarto periodo, ma le due triple consecutive di Pajola e Spissu tengono l’Italia in vita. Sul rettilineo decisivo i padroni di casa non sbagliano dalla lunetta, respingendo tutti i tentativi azzurri di contro-rimonta. Vince la Grecia 76-74, con le due formazioni che si incontreranno nuovamente il 28 agosto per il debutto del gruppo C di Eurobasket a Cipro.
