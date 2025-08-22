Basket, Torneo Acropolis: l’Italia cade in rimonta contro la Grecia

Dopo il ko contro la Lettonia di coach Banchi, l’Italia esce sconfitta anche dal confronto con la Grecia nel Torneo Acropolis di Atene. Pozzecco tiene a riposo Gallinari, mentre Spanoulis lascia in panchina Giannis Antetokounmpo e Sloukas. Nel primo periodo Fontecchio inizia a scaldare la mano, con gli azzurri che mettono il muso avanti sul 20-16. Kostas Antetokounmpo tiene a galla gli ellenici e spinge al riavvicinamento, ma le triple di Pajola e i canestri di Niang permettono all’Italia di tornare a spingere: il tiro da tre di Fontecchio a fine primo tempo vale la prima doppia cifra di vantaggio azzurra, sul 40-30.