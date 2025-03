Serie A: Bologna fa suo lo scontro diretto con Trento e aggancia Brescia in vetta

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-75

La Segafredo Arena ospita il posticipo del 21º turno di campionato: la sfida d’altissima classifica tra Bologna e Trento. Nel palazzetto risuonano gli AD/CD a pochi secondi dalla palla a due, una scelta musicale perfetta per l’occasione: l’elettricità in campo, infatti, non manca. La Virtus corre e prova a imporre fin da subito la propria maggiore fisicità, mentre la Dolomiti punge in ripartenza con il suo basket frizzante. Il risultato è un quarto d’apertura con bei canestri e ottime giocate, con Cordinier in particolare a trascinare i padroni di casa: a chiudere in vantaggio la prima frazione sono infatti gli emiliani, 26-20. Bologna si mantiene ordinata in campo e non permette a Trento di generare con facilità quel “caos organizzato” che tanti punti di solito gli porta in attacco. Molto ruota allora intorno alle difese: Hackett è il solito mastino, ma anche Mawugbe mette in tavola il piatto forte della casa, le stoppate. Polonara e Zukauskas, invece, illuminano i secondi che precedono l’intervallo con due grandi triple e la prima metà di gara va quindi in archivio sul 49-41 per la squadra di Ivanovic. La Virtus continua poi a spingere anche nel terzo quarto: Belinelli firma il +15 con estrema naturalezza, ma Lamb e Zukauskas tengono Trento in corsa. A dieci minuti dal termine il tabellone recita 64-56 Bologna. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, con Niang che prova a guidare la Dolomiti con la sua energia e Shengelia che è chiamato invece a gestire il numero di falli a suo carico. Gli ospiti rientrano sul -4 e lottano fino all’ultimo, ma poi le Vu Nere trovano il mini-allungo decisivo. Bologna vince con il risultato finale di 80-75, centrando il quarto successo consecutivo in campionato e agganciando Brescia in vetta alla classifica. La Virtus sale infatti a quota 32 punti, sorpassando proprio Trento: la Dolomiti incassa il secondo k.o. di fila e resta ferma a 30 punti, al pari di Trapani. MVP di serata è Cordinier, autore di 23 punti: il suo massimo in carriera in Serie A.