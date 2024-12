Virtus Bologna, ecco l'effetto Ivanovic: dal "nuovo" Clyburn a Tucker

3 delle 4 migliori prestazioni di Pajo alla voce "assist" in Eurolega sono arrivate nell'ultimo mese (6 a Baskonia e con l'ASVEL, 7 nella vittoria col Barcellona). Isaïa continua a mostrarsi sempre più affidabile come "playmaker d'appoggio", ripulendo diverse sue stravaganze in termini di decisioni rapide palla in mano. Per Will, oltre a un servizio più costante spalle a canestro (dal rientro di Shengelia, è ragionevole pensare che il post sarà quanto meno diviso tra i due), la differenza più netta la si percepisce nel linguaggio del corpo, specie nella metà campo difensiva. Non più un elemento estraneo, quindi dannoso, in un roster con già troppi elementi bersagliabili dagli attacchi avversari per motivi diversi (Belinelli e Morgan su tutti), ma un veterano che cerca di spendersi il più possibile in ogni componente del gioco.