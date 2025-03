Il Profeta Isaïa Cordinier indica la strada alla Virtus

Ha fatto impressione il confronto individuale con Myles Cale, profilo per certi versi simile al Cordinier giunto in Virtus 4 stagioni fa: guardia dal corpo più che spendibile in difesa già a livello Eurolega (Isaïa ci è arrivato con la Virtus, Myles è possibile lo faccia nel 2025/26 lontano da Trento), con una qualità offensiva spiccatamente superiore alle altre (l'attacco del ferro per Cordinier, l'efficacia nel tiro da 3 per Cale) ma altre ancora da sviluppare. Lo #00 della Virtus, col lavoro intrapreso con Scariolo e Banchi e ultimato da Ivanovic, si è così progressivamente trasformato da specialista a uomo di riferimento per i compagni.